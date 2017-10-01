Лоукостер "Победа" открыл авиарейсы между Москвой и Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 1 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") начала осуществлять авиарейсы из Москвы в Улан-Удэ и обратно. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в Facebook глава Бурятии Алексей Цыденов.

До прихода "Победы" из столицы РФ в столицу Бурятии и обратно летали две авиакомпании: S7 и "Уральские авиалинии". 30 сентября пришедший в регион лоукостер осуществил полеты по маршруту "Москва - Улан-Удэ", 1 октября - обратно.

"Первый рейс авиакомпании "Победа"! Обслуживание по графику, вылетел по расписанию. Прилетело из Москвы 185, вылетело в Москву 183 пассажира. Всего мест 189. Полетели", - написал Цыденов.

Впервые о возможности открытия рейсов "Победы" Цыденов рассказал в апреле 2017 года, тогда он сообщил, что ведутся переговоры. В июле перевозчик начал продажу билетов по цене от 4999 рублей в одну сторону.

"Победа" - первый российский лоукостер. Пассажиропоток авиакомпании в 2016 году превысил 4,3 млн пассажиров, что на 38,7% больше, чем в 2015 году. Парк авиакомпании состоит из 12 самолетов Boeing 737-800.