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Ставропольская компания "СтавПрицеп" к 2021 году увеличит объем производства в три раза

Экономика и бизнес
1 октября, 18:31 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 1, октября. /ТАСС

Компания поставляет прицепную технику на рынки России, Украины и Казахстана

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ВЛАДИКАВКАЗ, 1 октября. /ТАСС/. Компания "СтавПрицеп", работающая в Ставропольском крае, намерена до конца 2021 года завершить строительство нового завода и утроить объемы выпускаемой продукции - прицепной техники для грузовых автомобилей. Об этом на Ярмарке брендов "Сделано на Кавказе" сообщил ТАСС заместитель генерального директора компании Максим Ивершин.

"Компания "СтавПрицеп" производит прицепы трех моделей и 12 модификаций. На сегодняшний день наша мощность составляет 500 единиц в год. В 2016 году мы стали резидентами индустриального парка "Северо-Западный", и мы сейчас начинаем проектирование - уже стадия проектирования запущена - строительства нового завода. И планируем увеличить мощность до 1,5 тыс. единиц в год, то есть в три раза", - сказал он.

"Начало строительства - 2018 год. Сроки строительства, ориентировочно, согласно смете, - около двух лет, то есть в 2021 году мы утроим объем продукции", - пояснил Ивершин.

По его словам, объем выпускаемой продукции "СтавПрицепа" удастся увеличить уже по итогам этого года - по прогнозам компании, он должен достичь 750 единиц.

"Поскольку мы постоянно увеличиваем объем продукции, мы начинаем активно развивать рынки экспорта - это Украина и Казахстан. Что касается поставок в регионы России, основная часть прицепов поставляется в южные регионы, регионы Поволжья очень хорошо с нами работают, и даже в Екатеринбург мы свою продукцию поставляли", - сказал собеседник агентства.

Ярмарка брендов "Сделано на Кавказе" проходит впервые в рамках Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии с 30 сентября по 1 октября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "ПосетиКавказ".

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