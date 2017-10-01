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Конфетная фабрика в Северной Осетии планирует увеличить объем производства в десять раз

Экономика и бизнес
1 октября, 18:39 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 1, октября. /ТАСС

Гендиректор предприятия сообщил, что после закупки нового оборудования фабрика будет выпускать порядка 4 тонн конфет в день

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ВЛАДИКАВКАЗ, 1 октября. /ТАСС/. Конфетная фабрика "Дамзофф", работающая в Северной Осетии, планирует увеличить объем производства продукции в 2018 - 2019 годах в десять раз. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье на Ярмарке брендов "Сделано на Кавказе" ее генеральный директор Сослан Дамзов.

"В планах у нас закупка нового оборудования - ведем переговоры с поставщиками из Турции. Оборудование качественное, но раза в три дешевле европейского. Оно позволит нам выпускать 350 кг конфет в час, это порядка 4 тонн конфет в день - столько мы сейчас производим в месяц", - сказал он.

Компания "Дамзофф" работает во Владикавказе с 2009 года, на сегодняшний день выпускает восемь видов конфет. По словам генерального директора предприятия, продукция компании поставляется, помимо городов Северной Осетии, в Грозный, Москву, Тулу и Владивосток.

Ярмарка брендов "Сделано на Кавказе" проходит впервые в рамках Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии с 30 сентября по 1 октября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "ПосетиКавказ".

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