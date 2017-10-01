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"Восход" планирует зарегистрироваться в Японии в качестве оператора криптовалютной биржи

Экономика и бизнес
1 октября, 18:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Гендиректор Фонда развития Дальнего Востока считает, что это позволит компании привлечь на свою площадку как новых инвесторов, так и новых эмитентов из азиатского региона

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Цифровая платформа "Восход", созданная НП РТС и Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ), планирует подать заявку в Агентство по финансовым услугам Японии для регистрации в качестве оператора криптовалютной биржи. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.

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"Восход" намерен подать заявку в Агентство по финансовым услугам Японии для регистрации в качестве оператора криптовалютной биржи. Это позволит "Восходу" привлечь на свою площадку как новых инвесторов, так и новых эмитентов из азиатского региона, в частности из Японии", - сказал он.

В настоящее время оборот криптовалют в России не регулируется. В начале сентября Банк России заявлял, что считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах в РФ. ЦБ отмечал, что операции с криптовалютами несут в себе высокие риски как при проведении обменных операций, так и в случае привлечения финансирования через ICO (Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций граждан в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов).

Ранее, как сообщало агентство Reuters, Агентство по финансовым услугам Японии зарегистрировало 11 компаний - операторов криптовалютных бирж. В апреле Япония признала биткоин легальным платежным средством. Финансовый регулятор разработал перечень требований к биржам для получения регистрации и законной торговли криптоактивами. Среди них, разделение счетов, устойчивая IT-платформа, идентификация личности клиентов во избежание использования этих инструментов для отмывания денег.

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