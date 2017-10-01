Ставропольский тепличный комплекс намерен вырастить 5,5 тыс. тонн томатов в 2019 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 октября. /ТАСС/. Тепличный комплекс "Экопродукт", вошедший по итогам прошлогоднего отбора проектов в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года, сможет в 2019 году поставить на рынки страны не менее 5,5 тыс. тонн томатов. Об этом сообщил ТАСС на Ярмарке брендов "Сделано на Кавказе" генеральный директор компании Евгений Томилин.

"На первом этапе мы будем выращивать томат. Начинаем стройку уже в марте - апреле, первый урожай будет в 2019 году. Планируем в первый урожай собрать 54 кг с 1 кв. м площади, то есть 5,5 тыс. тонн в год", - сказал он.

В основном продукцию планируется поставлять в Москву и Санкт-Петербург через торговые сети, но часть ее будет оставаться на Ставрополье.

"Мы входим в госпрограмму (государственная программа "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года, - прим. ТАСС) и сроки реализации нашего проекта - это 2018 - 2019 годы", - рассказал генеральный директор тепличного комплекса.

Он пояснил, что 364 млн рублей на проект направлено по госпрограмме, 375 млн - от "Корпорации развития Северного Кавказа", около 300 млн рублей компания получает через банк и 360 млн - собственные средства инвестора.

Ярмарка брендов "Сделано на Кавказе" проходит впервые в рамках Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии с 30 сентября по 1 октября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "ПосетиКавказ".