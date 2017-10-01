Халяльные колбасы из Чечни начнут поставлять в Белоруссию до конца года

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ВЛАДИКАВКАЗ, 1 октября. /ТАСС/. Чеченский агрохолдинг "Лидер-А" до конца 2018 года начнет поставки халяльной колбасной продукции в Белоруссию. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС на Ярмарке брендов "Сделано на Кавказе" начальник отдела сбыта и реализации "Торговый дом Ясин", который является торговым представителем агрохолдинга, Али Дашукаев.
"К нам поступило из Белоруссии предложение о поставках им наших халяльных колбасных изделий. До конца года начнем первые поставки в Белоруссию, но объемы небольшие, потому что халяль имеет маленькие сроки хранения", - сказал он.
Дашукаев отметил также, что в поставках чеченской продукции заинтересованы также в Египте и Турции. "С Турцией вопрос прорабатывается, а Египет в первую очередь интересует наша вода", - добавил он.
"Лидер-А" - крупный чеченский агропромышленный холдинг, занимающийся производством минеральных вод, соков, кондитерской продукции, консервов, молочной и мясной продукции.
Ярмарка брендов "Сделано на Кавказе" проходит впервые в рамках Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии с 30 сентября по 1 октября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "Посети Кавказ".