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Путин назначил Ларису Брычеву членом наблюдательного совета Ростеха

Экономика и бизнес
1 октября, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Указ вступает в силу с 23 ноября 2017 года

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Помощник президента РФ - начальник Государственно-правового управления президента Лариса Брычева назначена членом наблюдательного совета госкорпорации "Ростех". Соответствующий указ президента РФ опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить членом наблюдательного совета Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции "Ростех" Брычеву Л.И." - говорится в документе.

Указ вступает в силу с 23 ноября 2017 года.

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" была создана 23 ноября 2007 года, ее основной задачей является поддержка и модернизация российского промышленного комплекса, обеспечение его конкурентоспособности. Среди наиболее значимых активов корпорации - концерн "Калашников", "Вертолеты России", "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, производство авиационных двигателей), госкорпорация "Рособоронэкспорт" (единственный в России посредник по импорту и экспорту продукции и технологий ВПК) и Уралвагонзавод.

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Брычёва, Лариса Игоревна Путин, Владимир Владимирович
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