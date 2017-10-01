Путин назначил Ларису Брычеву членом наблюдательного совета Ростеха

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Помощник президента РФ - начальник Государственно-правового управления президента Лариса Брычева назначена членом наблюдательного совета госкорпорации "Ростех". Соответствующий указ президента РФ опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить членом наблюдательного совета Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции "Ростех" Брычеву Л.И." - говорится в документе.
Указ вступает в силу с 23 ноября 2017 года.
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" была создана 23 ноября 2007 года, ее основной задачей является поддержка и модернизация российского промышленного комплекса, обеспечение его конкурентоспособности. Среди наиболее значимых активов корпорации - концерн "Калашников", "Вертолеты России", "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, производство авиационных двигателей), госкорпорация "Рособоронэкспорт" (единственный в России посредник по импорту и экспорту продукции и технологий ВПК) и Уралвагонзавод.