Чеченское предприятие "Лидер-А" удвоит производство детского питания в 2018 году

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ВЛАДИКАВКАЗ, 1 октября. /ТАСС/. Чеченский агрохолдинг "Лидер-А" намерен в 2018 году удвоить объем производства детского питания - с 800 тыс. единиц продукции (банок, объемом 150 грамм - прим. ТАСС) в месяц до 1,6 млн единиц. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС на Ярмарке брендов "Сделано на Кавказе" начальник отдела сбыта и реализации "Торговый дом Ясин" Али Дашукаев, который является торговым представителем агрохолдинга.
"Буквально в конце 2016 года мы запустили цех по производству детского питания, который производит сегодня 800 тыс. единиц в месяц, но мощности цеха позволяют увеличить производство. Мы увеличим его до 1,6 млн единиц в месяц в следующем году", - сказал он.
По словам Дашукаева, детское питание, как и другая продукция агрохолдинга, поставляется во все регионы СКФО, а также в Астрахань и на Ставрополье. Кроме того, прорабатываются вопросы поставок продукции в Москву и Московскую область.
В составе агрохолдинга на данный момент работают семь цехов. "Консервный завод производит 36 млн банок в год, 20 млн бутылок в год безалкогольных напитков, кисломолочной продукции у нас производит 500 тыс. единиц в месяц. Кондитерские изделия - 20 тонн в месяц", - перечислил он.
Ярмарка брендов "Сделано на Кавказе" проходит впервые в рамках Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии с 30 сентября по 1 октября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "ПосетиКавказ".