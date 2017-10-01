Тускаев предложил создать единый бренд производителей "Сделано на Северном Кавказе"

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 октября. /ТАСС/. Создание единого бренда "Сделано на Северном Кавказе" поможет местным производителям выйти на новые рынки. Об этом заявил глава правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев в воскресенье журналистам после осмотра ярмарки брендов "Сделано на Кавказе".

"Если получится создать бренд "Сделано на Северном Кавказе" и грамотно его "раскрутить", - то каждому производителю будет легче выходить на рынки и развиваться. Потому что отдельно взятым малым производителям, - например, очень широко были на ярмарке представлены изделия народных художественных промыслов - каждому из них по отдельности сложно выйти на рынки. А под одним брендом красиво упакованным - они найдут свою рыночную нишу", - сказал он.

Тускаев отметил, что для создания и "раскрутки" бренда необходима совместная работа регионов с Министерством по делам Северного Кавказа. Он также сообщил, что перспективным производителям будет оказана господдержка.

"Нужно помогать местным производителям. Есть много инструментов господдержки, и она будет оказана тем производителям, которые производят конкурентоспособные товары", - отметил председатель правительства.

Ярмарка брендов "Сделано на Кавказе" проходит впервые в рамках Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии с 30 сентября по 1 октября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "ПосетиКавказ".