Британский министр: Boeing с помощью переговоров должна разрешить спор с Bombardier

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ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Корпорация Boeing должна сесть за стол переговоров, чтобы разрешить торговые споры с канадской авиастроительной компанией Bombardier. Об этом заявил в воскресенье британский министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир, выступив на ежегодном съезде Консервативной партии в Манчестере.
"Поддержка, которую Великобритания оказывает деятельности Bombardier в Белфасте, была и остается совместимой с международными требованиями", - приводит его слова агентство Reuters.
Случай с Boeing является несправедливым и необоснованным, отметил он. "Они должны сесть за стол переговоров и достичь быстрого разрешения спора", - добавил Брокеншир.
Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что Boeing, ведя торговые споры с канадской компанией, подорвала долгосрочное партнерство с Великобританией и поставила под угрозу тысячи рабочих мест в Северной Ирландии.