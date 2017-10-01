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Британский министр: Boeing с помощью переговоров должна разрешить спор с Bombardier

Экономика и бизнес
1 октября, 19:51 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 1, октября. /ТАСС

По мнению министра по делам Северной Ирландии Джеймса Брокеншира, оказываемая Великобританией поддержка деятельности Bombardier в Белфасте была и остается совместимой с международными требованиями

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ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Корпорация Boeing должна сесть за стол переговоров, чтобы разрешить торговые споры с канадской авиастроительной компанией Bombardier. Об этом заявил в воскресенье британский министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир, выступив на ежегодном съезде Консервативной партии в Манчестере.

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"Поддержка, которую Великобритания оказывает деятельности Bombardier в Белфасте, была и остается совместимой с международными требованиями", - приводит его слова агентство Reuters.

Случай с Boeing является несправедливым и необоснованным, отметил он. "Они должны сесть за стол переговоров и достичь быстрого разрешения спора", - добавил Брокеншир.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что Boeing, ведя торговые споры с канадской компанией, подорвала долгосрочное партнерство с Великобританией и поставила под угрозу тысячи рабочих мест в Северной Ирландии.

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