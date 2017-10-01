Площадка "Восход" с 2018 года хочет начать торги криптовалютой, обеспеченной бриллиантами

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Вероника Ичеткина/. Цифровая платформа "Восход", созданная НП РТС и Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ), рассчитывает в январе 2018 года запустить торги криптовалютой D1 Coin, обеспеченной дальневосточными бриллиантами. Такая договоренность достигнута с сингапурской компанией Diamundi Pte Ltd - создателем этой криптовалюты.

Для этого в течение месяца планируется подготовить нормативную основу для запуска ограниченного оборота криптоактивов на "Восходе" в тестовом режиме, но с проведением реальных сделок. Как сообщил ТАСС глава ФРДВ Алексей Чекунков, ее разработкой займется группа, куда войдут представители Минфина, Центробанка, ВЭБ, ФРДВ, НП РТС, а также участников рынка, контролирующих и правоохранительных органов.

По данным Diamundi Pte, общая номинальная стоимость всех D1 Coin, которые до конца 2018 года будут выпущены в оборот, составит около $1 млрд. D1 Coin - это криптовалюта на базе блокчейн-сети Ethereum, обеспеченная бриллиантами инвестиционного качества. Каждый токен D1 Coin обеспечен 1/1000 карата эталонного бриллианта и выпускается под каждый бриллиант в количестве, рассчитанном нейросетью - D1 Matrix - на основе ряда характеристик и анализа рынка, пояснили в компании. Владелец определенного количества D1 Coin сможет обменять их на выбранный бриллиант в режиме онлайн.

Для обеспечения D1 Coin компания использует сертифицированные бриллианты огранщиков, с которыми сотрудничает "Алроса", в том числе и бриллианты ее ограночной структуры - "Бриллианты Алроса". Драгоценные камни планируется хранить в специальных сейфах в Сингапуре и Швейцарии, они будут застрахованы. Доступные в режиме онлайн данные об общем количестве выпущенных D1 и бриллиантов, переданных на хранение, будут проверяться международными аудиторами.

Размещение "бриллиантовой" криптовалюты, по словам Алексея Чекункова, будет производиться траншами. "Не предполагается выпуск необеспеченных токенов, они будут выпускаться по мере наполнения сейфов в Сингапуре и Швейцарии бриллиантами. Компания Diamundi Pte оценивает объем доступного сырья на горизонте одного года в объеме порядка $1 млрд. В этой программе примут участие крупнейшие огранщики "Алросы", - пояснил он, добавив, что первый транш, торги которым начнутся в январе 2018 года, запланирован в объеме $100 млн, "но у компании переподписка в объеме около $400 млн".

Директор "Бриллиантов Алроса" Павел Винихин подтвердил ТАСС, что компания будет поставлять сингапурской стороне бриллианты под этот проект, но отказался называть объемы планируемых поставок. "Мы являемся одним из поставщиков бриллиантов под этот проект, и мы готовы поставить нужные объемы. У нас есть предварительная договоренность с Diamundi Pte, но это коммерческая тайна. Мы формируем довольно большой долгосрочный контракт на определенный объем, который будет реализовываться по месяцам, по мере необходимости объем поставок в рамках контракта может быть увеличен", - пояснил он.

Торги в "песочнице"

На минувшей неделе вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провел совещание с участием представителей ЦБ, Минфина, ВЭБ, где обсуждалась возможность создания на Дальнем Востоке некоего "полигона" для выработки регуляторных подходов и обкатки технологий торговли криптоактивами, рассказал ТАСС Алексей Чекунков. По его словам, в правительстве РФ понимают, что нельзя оставаться в стороне от новых трендов и технологий в этой отрасли, но необходимо и защитить российских граждан от спекулятивных рисков. При этом тестировать новые инструменты нужно на практике, "совершая реальные сделки, делая обороты".

"Регуляторная воля есть, в правительстве понимают, что нужно запускать так называемые регуляторные песочницы, в которых будет минимум барьеров, нужно провести несколько размещений, в ручном режиме изучить, как это работает, оценить риски, откалибровать. Затем новые регуляторные механизмы будут внедряться по мере того, как будут оцениваться возникающие на практике риски", - пояснил Чекунков.

При этом, добавил он, "в правительстве есть устойчивое мнение, что по всей стране заниматься этим преждевременно", а на экспериментальном "полигоне" должны будут применяться механизмы защиты розничных российских инвесторов, "но обкатываться регуляторные практики будут в режиме реальных торгов, а не в режиме моделирования". По его словам, фонд ожидает, что этот "полигон" будет запущен до конца года, а базовые решения для начала экспериментальной работы "Восхода" с криптоактивами должны быть согласованы к ноябрю.

Торги под наблюдением

Глава фонда напомнил, что в августе 2017 года Центральный банк зарегистрировал правила клиринга, позволяющие использовать "Восход" для операций с цифровыми активами, включая криптоактивы. "Правила клиринга зарегистрированы полностью по стандартам ЦБ, по международным стандартам FATF. "Восход" [в рамках экспериментального проекта] будет проводить процедуру KYC (know your customer - процедура идентификации личности контрагента перед проведением сделки - прим. ТАСС) по отношению к своим клиентам. Будут предложены механизмы защиты участников, особенно розничных неквалифицированных инвесторов, граждан России, от спекулятивных рисков этой среды", - заверил он.

По мнению президента Ассоциации участников финансового рынка "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС" Романа Горюнова, "зарегистрированных правил клиринга достаточно, чтобы запустить обращение электронными активами", но биржа ведет консультации с Центробанком по поводу того, какая конструкция наблюдения за экспериментальными торгами для него будет наиболее комфортна.

"В отношении "Восхода" мы предлагаем создать наблюдательный совет, в который вошло бы максимальное количество представителей госорганов и участников рынка, чтобы эффективно вырабатывать правила площадки. Мы предложили его создать: на следующей неделе появится проект положения о совете, а дальше будем наполнять его конкретными задачами. Мы видим роль наблюдательного совета в определении тех продуктов, которые будут допускаться на "Восход", чтобы в том числе минимизировать риски инвесторов, а дальше смотреть на регуляторные ограничения, которые могут понадобиться", - пояснил Горюнов. В то же время он подчеркнул, что это пока только предложение для ЦБ, дискуссия с регулятором относительно того, приемлема ли такая модель, пока продолжается: "Нельзя сказать, что консенсус на данный момент уже достигнут".

По словам Горюнова, для эксперимента на "Восходе" будут выбираться проекты, которые несут в себе минимальные риски, каким является и ICO Diamundi Pte, где токены D1 обеспечены стоимостью бриллиантов. "При запуске подобных продуктов можно с использованием практического опыта вырабатывать разумную регуляторную базу, которая с одной стороны будет предполагать необходимую защиту инвесторов, с другой, позволит в принципе создавать и продавать такие новые продукты", - сказал он.

"Токенизация" экономики

Глава ФРДВ выразил уверенность, что новый инструмент будет востребованным, так как "позволит инвесторам диверсифицировать портфели и уйти от стандартных каналов валютных потоков, например от долларовой системы". А криптовалюта, обеспеченная бриллиантами, по его словам, "это, пожалуй, первый вменяемый криптоинструмент, за которым стоит реальный сертифицированный ценный актив от профессионалов финансового рынка".

"Если этот эксперимент удастся, мы будем запускать программу по "токенизации" ценных ресурсов Дальнего Востока. В перспективе можно говорить и о распространении такого механизма на всю Россию", - сказал Чекунков. По его мнению, это позволило бы привлечь "огромный поток инвестиций не только для уже добытых ресурсов, но и для доказанных ресурсов, которые еще предстоит извлечь". Такой "токенизации" прекрасно "поддается золото, углеводороды, лес, редкоземельные металлы", добавил глав ФРДВ.