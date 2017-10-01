"ПосетиКавказ" представит дорожную карту поставок товаров из СКФО по стране

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 октября. /ТАСС/. Фонд "ПосетиКавказ" представит дорожную карту поставок товаров из СКФО в другие регионы России в рамках Первого бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ", который пройдет в декабре этого года. Об этом сообщил первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов в воскресенье журналистам после осмотра ярмарки брендов "Сделано на Кавказе".

"Мы переориентировали деятельность фонда, чтобы помогать через его ресурсы нашим производителям, дать им, скажем так, дорогу в другие регионы России. Думаю, что в ближайшее время мы представим вам дорожную карту, как мы будем реализовывать этот проект совместно со всеми региональными производителями", - сказал он.

Как пояснила ТАСС генеральный директор фонда Райфа Биткова, дорожная карта будет презентована на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ", который пройдет в декабре 2017 года.

Первый замминистра отметил, что ярмарка показала, какие товары регионы Северного Кавказа могут поставлять в другие регионы. "Мы решили экспериментально посмотреть, что мы можем представить [на региональных рынках], и здесь, как вы понимаете, лишь малая часть того, что производится сегодня на территории Северного Кавказа. Они [товары из СКФО] должны реализовываться на территории всех регионов Российской Федерации и за пределами нашей страны", - считает Байсултанов.

Ярмарка брендов "Сделано на Кавказе" проходит впервые в рамках Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии с 30 сентября по 1 октября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "ПосетиКавказ".