Производитель напитков из Северной Осетии начнет поставки в ОАЭ до конца года

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ВЛАДИКАВКАЗ, 1 октября. /ТАСС/. Северо-осетинская группа компаний "Бавария" начнет поставки ледниковой воды "Тбау" в Объединенные Арабские Эмираты до конца года. Об этом сообщила ТАСС на ярмарке брендов "Сделано на Кавказе" начальник отдела сбыта и маркетинга компании Тамара Медоева.
"Мы заключили в этом году контракт на поставку нашей продукции в Арабские Эмираты и в Саудовскую Аравию. У нас подписан контракт, мы заказали этикетки, они уже у нас на складе. Мы сейчас готовим контейнер к отправке. В ближайшее время первые несколько контейнеров поедут в Арабские Эмираты", - сказала она, пояснив, что поставляться в ОАЭ будет ледниковая вода "Тбау".
По словам Медоевой, прорабатываются компанией также возможности экспорта газированных напитков в стекле. На данный момент "Бавария" производит минеральную воду, пиво, квас, сокосодержащие и газированные напитки.
"В Северо-Кавказском округе практически во всех республиках мы присутствуем. Продукция поставляется в центральные регионы, Москву, Санкт-Петербург. Мы работаем с такими сетями, как "Мираторг", "Бристоль", - сообщила она.
Суммарно компания производит около 1 млн бутылок различной продукции в сутки. В настоящее время вся продукция выпускается на одном заводе. По словам Медоевой, компания постоянно расширяется, однако делает это в рамках существующего предприятия.
Ярмарка брендов "Сделано на Кавказе" проходит впервые в рамках фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии с 30 сентября по 1 октября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "ПосетиКавказ".