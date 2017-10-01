Минтранс: менее 1 тыс. пассажиров "ВИМ-Авиа" останутся в Турции утром 2 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Менее 1 тыс. пассажиров "ВИМ-Авиа" с просроченной датой вылета останутся в Турции на утро понедельника, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Установлен порядок перевозки всех туристов и пассажиров, и на утро завтрашнего дня, понедельника, 2 октября, количество туристов, дата вылета которых будет просрочена или была пророчена на сегодняшний момент, составит менее тысячи человек", - сказал Соколов на заседании оперативного штаба по организации перевозок пассажиров "ВИМ-Авиа".

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева. Им были предъявлены обвинения.