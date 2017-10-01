Завод по производству конвекторов запустят во Владикавказе в 2018 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 октября. /ТАСС/. Новый завод по производству конвекторов планируется открыть во Владикавказе в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС инженер-технолог предприятия-производителя Захар Сорокин.

"Сейчас у нас строится объект, где будет выпускаться большее количество изделий и будут внедрены новые разработки, которые мы сейчас не открываем", - рассказал он в рамках ярмарки брендов "Сделано на Кавказе". По его словам, завод будет запущен в 2018 году.

В настоящее время компания "КонЛюкс" из Северной Осетии выпускает 100 конвекторов в месяц. По словам представителя компании, новый завод позволит увеличить производительность в несколько раз. "Производительность будет во много раз больше, потому что у нас будет усовершенствованное оборудование, и это будет намного быстрее и намного качественнее", - отметил Сорокин, не уточнив предполагаемые объемы производства.

Ярмарка брендов "Сделано на Кавказе" проходит впервые в рамках фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии с 30 сентября по 1 октября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "Посети Кавказ".