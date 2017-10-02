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На шахте "Распадская" начали освоение нового угольного пласта, вложив в него 900 млн руб.

Экономика и бизнес
2 октября, 7:50 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 2, октября. /ТАСС

К его запуску готовились почти три года

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КЕМЕРОВО, 2 октября. /ТАСС/. Шахта "Распадская" в Кемеровской области приступила к освоению нового угольного пласта, инвестиции в проект составили около 900 млн рублей, сообщили в понедельник в "Распадской угольной компании" (РУК, принадлежит компании "Евраз").

Как отмечает компания со ссылкой на гендиректора РУК Сергея Степанова, ввод нового пласта с балансовыми запасами более 127 млн тонн коксующегося угля "обеспечит предприятию стабильную работу в долгосрочной перспективе". "Первой запущена лава <…>, запасы которой составляют 3,5 млн тонн рядового угля. Инвестиционный проект по освоению пласта составил порядка 900 млн рублей", - сказали в компании.

К его запуску готовились почти три года. Перед началом добычи была проведена предварительная дегазация горных выработок, также метан будет извлекаться с помощью модульной дегазационной станции. "Будет применяться комбинированная схема проветривания в комплексе с системами пылеподавления, пожаротушения и межсекционного орошения - это обеспечит безопасность угледобычи", - отметили в компании.

Доставлять оборудование, материалы и перевозить людей будет современный дизелевозный транспорт, а также пневмоколесные машины. Для выдачи угля на поверхность оборудовали две конвейерные линии: по одной уголь будет поступать из забоев на угольный склад, по другой - напрямую транспортироваться из лавы на обогатительную фабрику "Распадская".

Всего на шахте "Распадская" семь подготовительных и три добычных участка. Средняя ежемесячная добыча составляет от 420 до 700 тыс. тонн угля.

"Распадская угольная компания" осуществляет функции управляющей организации в отношении угольных активов ПАО "Распадская" и "ОУК "Южкузбассуголь", которые входят в состав "Евраза" - одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний с активами в России, Казахстане, на Украине, в Европе, США, Канаде и Южной Африке. Объем добычи РУК в 2016 году составил 21,6 млн тонн угля, прирост к 2015 году - 5,2%.

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