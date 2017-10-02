На шахте "Распадская" начали освоение нового угольного пласта, вложив в него 900 млн руб.

Facebook передаст Конгрессу связанные с РФ рекламные сообщения политического характераМеждународная панорама 2 октября, 7:59
СМИ: авианосец Ronald Reagan по пути к Корейскому полуострову зайдет в ГонконгМеждународная панорама 2 октября, 7:22
Силовики в Дагестане ликвидировали двух боевиков, открывших по ним огоньПроисшествия 2 октября, 7:17
Россиянка Веснина поднялась на 20-е место в рейтинге WTAСпорт 2 октября, 7:04
СМИ: Пхеньян призвал Сеул выйти из договора о взаимной обороне с СШАМеждународная панорама 2 октября, 7:02
СМИ: Ягр ведет переговоры о контракте с клубом НХЛ "Калгари"Спорт 2 октября, 6:21
Организаторы Олимпиады-2018 обещают обеспечить спортсменов самыми качественными продуктамиСпорт 2 октября, 4:50
Мэрилин Мэнсон прервал концертный тур по США из-за травмы ногиКультура 2 октября, 4:27
Сенатор: войска США будут находиться в Афганистане еще как минимум 10 летМеждународная панорама 2 октября, 4:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕМЕРОВО, 2 октября. /ТАСС/. Шахта "Распадская" в Кемеровской области приступила к освоению нового угольного пласта, инвестиции в проект составили около 900 млн рублей, сообщили в понедельник в "Распадской угольной компании" (РУК, принадлежит компании "Евраз").
Как отмечает компания со ссылкой на гендиректора РУК Сергея Степанова, ввод нового пласта с балансовыми запасами более 127 млн тонн коксующегося угля "обеспечит предприятию стабильную работу в долгосрочной перспективе". "Первой запущена лава <…>, запасы которой составляют 3,5 млн тонн рядового угля. Инвестиционный проект по освоению пласта составил порядка 900 млн рублей", - сказали в компании.
К его запуску готовились почти три года. Перед началом добычи была проведена предварительная дегазация горных выработок, также метан будет извлекаться с помощью модульной дегазационной станции. "Будет применяться комбинированная схема проветривания в комплексе с системами пылеподавления, пожаротушения и межсекционного орошения - это обеспечит безопасность угледобычи", - отметили в компании.
Доставлять оборудование, материалы и перевозить людей будет современный дизелевозный транспорт, а также пневмоколесные машины. Для выдачи угля на поверхность оборудовали две конвейерные линии: по одной уголь будет поступать из забоев на угольный склад, по другой - напрямую транспортироваться из лавы на обогатительную фабрику "Распадская".
Всего на шахте "Распадская" семь подготовительных и три добычных участка. Средняя ежемесячная добыча составляет от 420 до 700 тыс. тонн угля.
"Распадская угольная компания" осуществляет функции управляющей организации в отношении угольных активов ПАО "Распадская" и "ОУК "Южкузбассуголь", которые входят в состав "Евраза" - одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний с активами в России, Казахстане, на Украине, в Европе, США, Канаде и Южной Африке. Объем добычи РУК в 2016 году составил 21,6 млн тонн угля, прирост к 2015 году - 5,2%.