ЦБ отозвал лицензию у московского Темпбанка

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Банк России отозвал со 2 октября 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у московского Темпбанка, сообщает регулятор. Согласно данным отчетности, по величине активов эта кредитная организация, являющаяся участницей системы страхования вкладов, на 1 сентября занимала 174-е место в банковской системе РФ.

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), на которую приказом Банка России возложены функции временной администрации по управлению банком, провела обследование его финансового положения. Итогом обследования стало объективное отражение стоимости активов в отчетности Темпбанка, которое привело к полной утрате его собственных средств (капитала), отмечается в сообщении.

По данным ЦБ, модель бизнеса Темпбанка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных "неработающих" активов. При неудовлетворительном качестве активов Темпбанк неадекватно оценивал принятые риски.

По оценке АСВ, осуществление процедуры финансового оздоровления с привлечением агентства и кредиторов банка признано экономически нецелесообразным в связи с крайне низким качеством активов и значительным дисбалансом между стоимостью активов и обязательств, а также принимая во внимание неспособность Темпбанка обеспечить в дальнейшем исполнение требований кредиторов.

Как подчеркивает регулятор, Банк России неоднократно применял в отношении Темпбанка меры надзорного реагирования, в том числе ограничение и запрет на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности.

Выплаты вкладчикам

Банк России с 5 апреля 2017 года ввел в московском Темпбанке мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. На такие меры регулятор пошел в связи с неустойчивым финансовым положением кредитной организации. 5 июля ЦБ продлил мораторий еще на три месяца.

Банками-агентами по выплате страховых возмещений вкладчикам Темпбанка с 19 апреля являются ВТБ24 и Генбанк, общий объем выплат составляет около 9,53 млрд рублей.

В связи с отзывом лицензии деятельность временной администрации по управлению Темпбанком, функции которой были возложены на АСВ, прекращена. В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Выплата страхового возмещения по вкладам (счетам) в Темпбанке продолжает осуществляться АСВ.