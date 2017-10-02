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Ростех: планы оставить МАКС в Жуковском есть, но распоряжения пока нет

Экономика и бизнес
2 октября, 10:27 UTC+3

Ранее в СМИ появилась информация, что президент РФ Владимир Путин согласился не переносить авиасалон в Кубинку

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Планы оставить Международный авиасалон в Жуковском есть, но распоряжения на эту тему пока нет. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в госкорпорации "Ростех".

"Такие планы, действительно, обсуждаются. Решение принимают президент и правительство. В ближайшее время ждем официальное распоряжение о выставках продукции военного назначения на 2018-2019 годы, где будут определены площадки, в том числе для МАКС", - сказали в госкорпорации.

В понедельник в СМИ появилась информация, что президент РФ Владимир Путин согласился не переносить МАКС из Жуковского в Кубинку.

Ранее о планах переноса авиасалона сообщал заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров, он заявлял, что решение может быть принято в 2018 году.

Но в ходе авиасалона МАКС-2017 летчики-испытатели обратились к Путину с просьбой сохранить МАКС в Жуковском. Они указывали тогда, что на аэродроме достаточная по площади территория, развитая инфраструктура и должный уровень безопасности.

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