Ростех: планы оставить МАКС в Жуковском есть, но распоряжения пока нет

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Планы оставить Международный авиасалон в Жуковском есть, но распоряжения на эту тему пока нет. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в госкорпорации "Ростех".
"Такие планы, действительно, обсуждаются. Решение принимают президент и правительство. В ближайшее время ждем официальное распоряжение о выставках продукции военного назначения на 2018-2019 годы, где будут определены площадки, в том числе для МАКС", - сказали в госкорпорации.
В понедельник в СМИ появилась информация, что президент РФ Владимир Путин согласился не переносить МАКС из Жуковского в Кубинку.
Ранее о планах переноса авиасалона сообщал заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров, он заявлял, что решение может быть принято в 2018 году.
Но в ходе авиасалона МАКС-2017 летчики-испытатели обратились к Путину с просьбой сохранить МАКС в Жуковском. Они указывали тогда, что на аэродроме достаточная по площади территория, развитая инфраструктура и должный уровень безопасности.