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Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке до 9,5%

Экономика и бизнес
2 октября, 10:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Новая ставка распространяется как на готовое, так и на строящееся жилье

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сбербанк снизил ставки на военную ипотеку на 1,4% п.п. Таким образом, новая ставка составляет 9,5% и действует при оформлении ипотеки на готовое и строящееся жилье, сообщает пресс-служба банка.

Как сообщил директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев, улучшение условий по военной ипотеке - продолжение "масштабной демократизации базовых ставок", которую сделали 10 августа. Он добавил, что Сбербанк выдал военнослужащим жилищных кредитов на 15 млрд руб., что на 36% больше, чем годом ранее. Жилье приобрели 9 тыс. семей военных.

"Мы надеемся, что новая ставка 9,5%, которая на данный момент является самой низкой на рынке, позволит нам помочь еще большему количеству военнослужащих по всей стране обзавестись собственным жильем", - заявил Васев.

В банке отметили, что портфель военной ипотеки в Сбербанке на 1 сентября 2017 года превышает 55 млрд руб., а прирост за год составил 40%.

С 10 августа Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке на 0,6-2 п. п. на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке. Таким образом, новые ставки ипотеки Сбербанка на приобретение жилья в новостройке составляют 7,4-10%, на вторичном рынке - 8,9-10%. Первоначальный взнос на продукт "Приобретение готового жилья" теперь составляет 15%.

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