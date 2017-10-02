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Курс доллара на Московской бирже вырос до 57,63 руб.

Экономика и бизнес
2 октября, 10:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Евро снизился до 67,8 руб.

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и достиг отметки в 57,63 руб.

Курс евро снизился на 13 копеек, до 67,8 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 2078,52 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,2% и достиг отметки в 1138,79 пункта.

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