Расходы бюджета РФ на реализацию госпрограмм на 1 сентября исполнены на 57,9%

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на реализацию государственных программ по состоянию на 1 сентября исполнены на 57,9%, или в сумме 4,8 трлн рублей. Это следует из оперативного доклада Счетной палаты России об исполнении федерального бюджета за январь - август 2017 года.

В частности, наименьший уровень исполнения отмечен по госпрограммам: "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" (16,5%), "Реализация государственной национальной политики" (23,8%), "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы" (25,6%), "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы" (25,7%), а также "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя на период до 2020 года" (31,7%), "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013-2020 годы (37,6%).

В целом расходы федерального бюджета в январе - августе 2017 года были исполнены в сумме 10 трлн рублей, или 59,3% показателя сводной росписи с изменениями (в аналогичном периоде 2016 года - 9,6 трлн рублей, или 58,7%). При этом в ведомстве отметили, что наименьший уровень исполнения расходов бюджета зафиксирован по следующим главным распорядителям: Федеральное агентство по делам национальностей России - 17,1%, Минвостокразвития России - 17,3%, Росаккредитация - 26,2%, Минкомсвязь России - 33,4%, Минтранс России - 33,5%, Ростуризм - 34,5% и Росавиация - 39,2%.