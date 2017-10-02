ВЦИОМ: большинство россиян негативно оценивает итоги приватизации 90-х годов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Большинство россиян (73%) считают, что итоги приватизации 90-х годов носят негативный характер. Вместе с тем единого мнения в вопросе о пересмотре ее итогов сейчас нет. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Спустя четверть века после приватизации в нашей стране большинство россиян считает, что итоги этого процесса носят негативный характер (73%), положительные ответы дают лишь 18% опрошенных. Люди, которые сейчас работают в коммерческой сфере, дают даже более негативные оценки, чем бюджетники", - говорится в сообщении.

Единого мнения в вопросе о пересмотре итогов приватизации сейчас нет, уточняют социологи. "Одни говорят, что эту тему вообще не стоит поднимать (32%), другие - что государству нужно вернуть ту собственность, которой оно лишилось в 90-е годы (31%), третьи - что это можно делать только в случаях, когда доказано, что приватизация произошла незаконно", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Кроме того, по данным исследования, каждый второй респондент (56%) поддерживает национализацию, то есть передачу частных предприятий государству. Прежде всего государству отдали бы предприятия нефтегазовой сферы, "Газпром" в частности, заводы и фабрики. За приватизацию высказывается только каждый четвертый (25%), из них 80% затрудняются назвать, какие компании следует отдать в частные руки, в содержательных ответах упоминаются заводы, "Роснефть" и "Газпром".

"Приватизация 90-х продолжает крайне болезненно восприниматься общественным сознанием. Общество не замечает за приватизированными предприятиями какой-то особой эффективности и, выбирая между стратегиями дальнейшей приватизации или национализацией, скорее поддержит последнюю. Обратите внимание: почти никто не стал называть конкретных компаний, которые следовало бы приватизировать. Это значит, что на данный момент у общества нет значимых претензий к качеству управления госкорпорациями", - прокомментировал результаты опроса ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27-28 сентября 2017 года.