"Росгосстрах" получил средства от "Открытия" для соблюдения нормативов ЦБ

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Совет директоров "Росгосстраха" одобрил безвозмездный вклад в имущество от акционера, следует из раскрытой страховщиком информации.
"Эти средства от нашего акционера банка "Открытие" пойдут на увеличение чистых активов "Росгосстраха" в целях соблюдения нормативов Банка России", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Росгосстраха".
По информации источника ТАСС, близкого к "Росгосстраху", речь идет о миллиардах рублей, при этом эта сумма меньше 10 млрд рублей. У компании пока сохраняется нехватка текущего финансирования, говорит он. Деньги уже поступили в компанию, знает другой собеседник агентства.
"Это решение принимается в целях обеспечения устойчивого развития СК "Росгосстрах" в долгосрочной перспективе", - сообщили в пресс-службе банка "Открытие". Ранее в 2017 году банк вложил в "Росгосстрах" 40 млрд рублей. Страховщик сообщал в сентябре, что компании до конца года потребуется докапитализация в размере 11-17 млрд рублей. Антикризисная стратегия по борьбе с убыточностью ОСАГО реализуется в "Росгосстрахе" с первой половины 2017 года, напомнил представитель страховой компании.
Банк России 29 августа объявил о санации за счет средств подконтрольного ему Фонда консолидации банковского сектора банка "Открытие", в состав группы которого входит "Росгосстрах". ЦБ не препятствовал сделке по приобретению "Открытием" убыточного "Росгосстраха", так как видел, что оба они нуждаются в санации, говорила в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Убыток "Росгосстраха" по МСФО в первом полугодии 2017 года вырос в 2,7 раза до 23,6 млрд рублей.
Банк России не комментирует деятельность действующих компаний и банков.