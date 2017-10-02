Sky: более 860 тыс. человек могут пострадать от краха авиакомпании Monarch Airlines

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Более 860 тыс. человек могут в той или иной степени пострадать от прекращения полетов британской авиакомпании Monarch Airlines. Такие оценки приводит в понедельник телеканал Sky News.

Свои расчеты он делает на том основании, что отменены 300 тыс. бронирований, многие из которых включают в себя несколько человек. При этом, по информации британского Управления гражданской авиации, за рубежом находятся 110 тыс. пассажиров пятой по размеру авиакомпании Великобритании.

Правительство уже приступило к возвращению на родину пострадавших британцев из-за рубежа с помощью специально зафрахтованных самолетов. Всего для этого выделены 30 бортов. Министр транспорта Соединенного Королевства Крис Грейлинг назвал эту операцию самой масштабной в истории страны в мирное время.

Управление гражданской авиации сообщило в понедельник ночью о том, что в компании, испытывающей финансовые сложности, введено внешнее управление - руководство передано аудиторской компании KPMG. Все рейсы компании отменены. В некоторых случаях пассажирам, которые направлялись на отдых в Испанию, сообщили об отмене полета в тот момент, когда они уже ждали посадки на рейс.

Причинами финансового краха авиаперевозчика эксперты называют отмену полетов в последние полтора года на бывшие чрезвычайно популярными среди британцев курорты Туниса, Египта и Турции из-за опасения терактов. В итоге компании пришлось вступить в жесткую ценовую борьбу за рынки Испании и Португалии. Другой фактор - падение курса английского фунта стерлингов после референдума о Brexit в июне 2016 года.

Серьезная угроза нависла и над сотрудниками авиаперевозчика, базирующегося в аэропорту Лутон на севере британской столицы. По различным оценкам, в компании работают от 2,1 до 2,7 тыс. человек.