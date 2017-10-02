СФ возьмет на контроль своевременное исполнение расходов по приоритетным госпрограммам

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам взять на особый контроль во взаимодействии со Счетной палатой своевременное исполнение расходов на реализацию госпрограмм и приоритетных проектов, в частности, программу развития Дальнего Востока.

"Расходы на реализацию госпрограмм и приоритетных проектов должны исполняться своевременно", - сказала спикер Совфеда в понедельник на парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов".

Она уточнила, что по итогам первого полугодия на уровне менее 30% исполнены расходы по семи программам. В частности, исполнение программы развития Дальнего Востока составило менее 8%.

"Недавно состав программно-целевых инструментов был расширен. Теперь в него входят приоритетные проекты. Инструмент вроде бы новый, а проблемы-то все те же. В первом полугодии в связи с несвоевременным принятием нормативных актов не финансировались расходы по двум приоритетным проектам", - сказала Матвиенко и добавила, что считает необходимым "кардинально менять эту ситуацию".

"Прошу профильные комитеты во взаимодействии со Счетной палатой взять на особый контроль данный вопрос", - отметила Матвиенко.

Кроме того, по ее словам, сейчас идет разработка нового типа программ, в основу которых будут положены принципы проектного финансирования. "Фактически готовится новая реформа в рамках уже заложенных в проекте бюджета средств. Поэтому мы должны четко понимать цели, методы и последствия данных новаций. Прошу профильные комитеты крайне внимательно подойти к этому вопросу", - отметила спикер СФ.