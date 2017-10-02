Законопроект Севастополя о защите прав инвесторов представят депутатам до 15 ноября

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Законопроект о механизмах защиты прав и поддержки инвесторов планируется представить на рассмотрение Заксобрания Севастополя до середины ноября. Об этом в понедельник на заседании городского правительства сказал замгубернатора Илья Пономарев.

"Планируется к принятию закон города Севастополя о механизмах защиты прав инвесторов и мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности. Данный проект в настоящее время проходит обсуждение в бизнес-сообществе, после прохождения процедур оценки регулирующего воздействия проект закона мы планируем представить на рассмотрение заксобрания до 15 ноября 2017 года", - сказал Пономарев, добавив, что после принятия этого закона до середины декабря будут также утверждены подзаконные нормативные акты, направленные на его исполнение.

Пономарев отметил, что ключевыми нормами законопроекта являются обеспечение прав инвесторов, закрепление форм и мер региональной поддержки инвестиционной деятельности, закрепление статуса органов госвласти в сфере улучшения инвестиционного климата, а также закрепление статуса специализированной организации по работе с инвестором (Корпорации развития Севастополя - прим. ТАСС).

Ранее директор Корпорации развития Севастополя Олег Николаев заявил, что в Севастополе пока не заключено ни одного соглашения с инвесторами из-за отсутствия у Корпорации таких полномочий. Он также сказал и о недостаточности региональной нормативной базы, регулирующей инвестиционную деятельность в Севастополе.

Как сообщил Пономарев на заседании правительства, до конца года также планируется принять региональный закон и подзаконные акты к нему о критериях, которым должны соответствовать масштабные инвестпроекты для предоставления инвесторам земельных участков в аренду без проведения торгов.

Этим законом, в частности, будет определен порядок заключения соглашений на реализацию таких проектов в Севастополе, а также правила мониторинга соблюдения этих соглашений.

В свою очередь губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил Пономареву пересмотреть распределение полномочий органов власти, работающих с инвесторами. Прежде всего речь идет об экономическом блоке правительства Севастополя, а также взаимодействии этих департаментов правительства с Корпорацией развития.