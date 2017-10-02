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Минниханов рассчитывает создать в Татарстане платформу для поддержки японских инвестиций

Экономика и бизнес
2 октября, 13:17 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 2, октября. /ТАСС

Глава республики считает, что платформа могла бы работать в формате единого окна для предпринимателей из Японии, это обеспечило бы им поддержку и комплексное сопровождение

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КАЗАНЬ, 2 октября. /ТАСС/. Глава Татарстана Рустам Минниханов на прошедшей в понедельник встрече с руководством Японского банка международного сотрудничества (JBIC) предложил создать в Татарстане платформу по привлечению и поддержке японских инвесторов по аналогии с той, которая работает на Дальнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Российско-японская инвестиционная платформа по привлечению и поддержке японских инвесторов на территориях опережающего развития Дальнего Востока и в Свободном порту Владивостока создана в декабре 2016 года при участии JBIC, Фонда развития Дальнего Востока и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта для подготовки инвестпредложений для японских компаний, сопровождения японских проектов на Дальнем Востоке, координации усилий с российскими структурами.

"В связи с тем, что японский бизнес уже многие годы успешно реализует проекты на территории Татарстана, мы бы хотели предложить вам рассмотреть возможность организации аналогичной платформы и в нашей республике", - сказал Минниханов, его цитирует пресс-служба правительства Татарстана.

По его мнению, платформа могла бы работать в формате единого окна для предпринимателей из Японии, это обеспечило бы им поддержку и комплексное сопровождение. "Такой сервис позволит качественно улучшить инвестиционный климат, сократить финансовые и временные затраты инвесторов, заинтересованных в реализации проектов в Татарстане", - считает Минниханов.

В свою очередь, исполнительный директор и директор по инфраструктурному финансированию группы JBIC Тадаши Маеда отметил, что банк рассматривает Татарстан в качестве одного из стратегических партнеров, добавив, что "та платформа, которая была создана на Дальнем Востоке, могла бы послужить примером для сотрудничества".

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