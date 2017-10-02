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Матвиенко предлагает расширить возможности для инвестирования средств суверенного фонда РФ

Экономика и бизнес
2 октября, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Спикер Совфеда подчеркнула, что путь сокращения государственных инвестиций представляется ей абсолютно неверным

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность инвестирования средств суверенного фонда России в покупку облигаций наиболее крупных и надежных российских компаний.

"Необходимо существенно повысить качество управления средствами суверенного фонда. Предлагаю, например, обсудить (только лишь обсудить) возможность их более широкого использования на приобретение облигаций наиболее крупных, надежных российских компаний. Есть и другие предложения на этот счет", - сказала Матвиенко в понедельник на парламентских слушаниях в Совфеде, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.

Она подчеркнула, что представляется абсолютно неверным сокращение государственных инвестиций. "Складывается парадоксальная ситуация. Для покрытия дефицита бюджета мы привлекаем средства под достаточно высокие проценты. А имеющиеся резервы вкладываем в финансовые инструменты с низкой доходностью", - отметила спикер.

Согласно закону о новом бюджетном правиле, Фонд национального благосостояния (ФНБ) будет объединен с Резервным фондом. Оба эти фонда являются суверенными. Объединение предполагается в условиях, когда прогнозируется исчерпание средств Резервного фонда при резко снизившихся ценах на нефть в последние два года.

Целевая составляющая объединенного фонда сохраняется такой же, какой она была ранее у двух фондов: финансирование, направленное на балансирование страховой пенсионной системы, и финансирование дефицита федерального бюджета. Дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в результате превышения фактической цены нефти установленного уровня отсечения, будут направлены в единый фонд.

Предполагается, что средства Резервного фонда в полном объеме будут зачисляться в ФНБ не позднее 1 февраля 2018 года.

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