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Голикова видит риски неисполнения доходов бюджета РФ в оценке дивидендов госкомпаний

Экономика и бизнес
2 октября, 14:38 UTC+3

По словам вице-премьера, совокупные риски доходной части федерального бюджета оцениваются в 150-200 млрд рублей

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова считает, что риск неисполнения доходов бюджета РФ в 2018-2020 годах заложен в различной оценке Минфином и Росимуществом доходов от дивидендов госкомпаний.

"Риск неисполнения доходной части (бюджета 2018-2020 годов - прим. ТАСС) заложен в различной оценке Минфином и Росимуществом объемов доходов от дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, - от 200 млрд рублей в 2018 году до 250 млрд рублей в 2020 году. По нашему мнению и исходя из фактического поступления доходов по этому источнику в 2017 году, прогноз Росимущества оценивается более реалистичным. Совокупные риски доходной части федерального бюджета оцениваются нами в 150-200 млрд рублей", - заявила Голикова, выступая в Совете Федерации.

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