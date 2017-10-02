Дворкович: в Турции остаются около тысячи туристов с просроченной датой вылета

ГОРКИ, 2 октября. /ТАСС/. В Турции остается менее одной тысячи пассажиров "ВИМ-Авиа" с просроченной датой вылета, все они вернутся в Россию сегодня-завтра.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на совещании у председателя правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

"Осталось менее тысячи туристов с просроченными датами вылета, они находятся в Турции. Они размещены в гостиницах, обеспечены всем необходимым и вылетят сегодня, самое позднее завтра утром, обратно в Россию", - сказал Дворкович.

Он выразил надежду, что эту операцию удастся завершить до конца дня, и не останется людей, которые задержались в других странах воспользовавшихся услугами "ВИМ-Авиа". По словам Дворковича, остается около 10 тыс. пассажиров, у которых сроки вылета из стран, где они отдыхали, находятся за пределами 2 октября. Эти пассажиры будут возвращаться в РФ в обычном режиме на тех самолетах, которые предоставляются компанией "ВИМ-Авиа".

Вице-премьер также заверил премьер-министра в том, что в настоящий момент самолетов для вывоза граждан достаточно.

Завершение чартерной программы

Чартерная программа "ВИМ- Авиа" завершится до 7 октября, сообщил Дворкович.

"В настоящий момент самолетов достаточно [для вывоза пассажиров "ВИМ-Авиа"], есть вопросы, связанные с задолженностью авиакомпании по лизинговым платежам и по аэропортовому обслуживанию. Штаб, который будет создан специально для разрешения ситуации - им руководит лично министр транспорта Максим Юрьевич Соколов, эти проблемы решит. Мы планируем, что крайний срок, когда это завершится [чартерная программа "ВИМ-Авиа"], это 7 октября, когда все пассажиры с плановыми сроками вылета вернутся домой. Постараемся сделать все до 5 октября", - сказал Дворкович, отвечая на вопрос Медведева о том, достаточно ли самолетов для вывоза пассажиров "ВИМ-Авиа".

Вице-премьер добавил, что остается группа китайских туристов в Бельгии, которые летели через Домодедово, и выразил надежду, что эта группа вернется домой 5-7 октября. "Это срок, когда вся программа работы "ВИМ-Авиа" по чартерным перевозкам будет завершена", - сказал Дворкович.