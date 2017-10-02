Дворкович: существование "ВИМ-Авиа" под вопросом

ГОРКИ, 2 октября. /ТАСС/. Будущее существование "ВИМ- Авиа" остается под вопросом, но есть инвесторы, готовые купить авиакомпанию вместе с долгами.

Об этом доложил вице- премьер РФ Аркадий Дворкович председателю правительства Дмитрию Медведеву на совещании с вице-премьерами.

"Будет ли дальше существовать авиакомпания - пока нет полного понимания. Есть инвесторы, которые рассматривают для себя покупку компании вместе с долгами, эта работа завершится в ближайшие дни по результатам анализа", - сказал Дворкович.

"Будет ли дальше существовать авиакомпания - пока нет полного понимания. Есть инвесторы, которые рассматривают для себя покупку компании вместе с долгами, эта работа завершится в ближайшие дни по результатам анализа", - сказал Дворкович.

Он добавил, что у "ВИМ-Авиа" еще остаются внутренние рейсы, прежде всего на Дальний Восток, на которые продано всего несколько десятков билетов, и другие авиакомпании в спокойном режиме подключатся к перевозке пассажиров по этому направлению.

"Мы не видим каких-либо проблем", - уточнил Дворкович.