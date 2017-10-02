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Дворкович: существование "ВИМ-Авиа" под вопросом

Экономика и бизнес
2 октября, 14:06 дата обновления: 2 октября, 14:26 UTC+3

Вице-премьер при этом отметил, что есть инвесторы, готовые ее купить

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Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 2 октября. /ТАСС/. Будущее существование "ВИМ- Авиа" остается под вопросом, но есть инвесторы, готовые купить авиакомпанию вместе с долгами.

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Об этом доложил вице- премьер РФ Аркадий Дворкович председателю правительства Дмитрию Медведеву на совещании с вице-премьерами.

"Будет ли дальше существовать авиакомпания - пока нет полного понимания. Есть инвесторы, которые рассматривают для себя покупку компании вместе с долгами, эта работа завершится в ближайшие дни по результатам анализа", - сказал Дворкович.

"Будет ли дальше существовать авиакомпания - пока нет полного понимания. Есть инвесторы, которые рассматривают для себя покупку компании вместе с долгами, эта работа завершится в ближайшие дни по результатам анализа", - сказал Дворкович.

Он добавил, что у "ВИМ-Авиа" еще остаются внутренние рейсы, прежде всего на Дальний Восток, на которые продано всего несколько десятков билетов, и другие авиакомпании в спокойном режиме подключатся к перевозке пассажиров по этому направлению.

"Мы не видим каких-либо проблем", - уточнил Дворкович.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что собственник авиакомпании "ВИМ-Авиа" на совещании в Росавиации с кредиторами заявлял о готовности продать компанию за рубль.

Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 10 млрд рублей, из которых 7 млрд рублей - кредиторская задолженность перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами, топливо-заправочными комплексами.

Принятые меры

Правительство выделило Росавиации 98 млн рублей на обслуживание воздушных судов "ВИМ-Авиа", в том числе на оплату горючего и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, средства будут выделены из Резервного фонда. При этом сообщалось, что общая задолженность авиакомпании "ВИМ-Авиа" за работы, услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 млрд рублей.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 28 сентября утвердил директиву, согласно которой предлагается предоставить "Аэрофлоту" возможность использования собственных средств для финансирования операционной и финансовой деятельности "ВИМ-Авиа" с последующей компенсацией в счет взаиморасчетов "Аэрофлота" с отраслью. По словам Дворковича, "Аэрофлот" может направить на помощь "ВИМ- Авиа" не более 1,8 млрд рублей.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева. Им были предъявлены обвинения.

 
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