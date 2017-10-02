Тулин: ЦБ не допустит повторения схемы "ФК Открытие" с бондами "Россия 30" другими банками

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Банк России извлек урок из ситуации с бондами "Россия 30" на балансе банка "ФК Открытие" и не допустит появления подобных схем в будущем. Об этом интервью ТАСС сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

"Открытие" скупил очень существенную долю этих бумаг [евробондов "Россия 30"], и, совершая с ними операции на рынке, по сути, манипулировал их стоимостью, она становилась выше. Так что стоимость, которую они отражали, была абсолютно рыночной, другой вопрос, что эта цена на рынке формировалась именно в результате целенаправленных действий. Мы извлекли уроки из этой ситуации, и будем следить, чтобы такая схема не была кем-то воспроизведена в будущем", - заявил Тулин.