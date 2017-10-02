Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тулин: ЦБ не допустит повторения схемы "ФК Открытие" с бондами "Россия 30" другими банками

Экономика и бизнес
2 октября, 14:35 UTC+3

По словам первого зампреда Центробанка, "Открытие" манипулировал стоимостью евробондов таким образом, чтобы она становилась выше

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Банк России извлек урок из ситуации с бондами "Россия 30" на балансе банка "ФК Открытие" и не допустит появления подобных схем в будущем. Об этом интервью ТАСС сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

"Открытие" скупил очень существенную долю этих бумаг [евробондов "Россия 30"], и, совершая с ними операции на рынке, по сути, манипулировал их стоимостью, она становилась выше. Так что стоимость, которую они отражали, была абсолютно рыночной, другой вопрос, что эта цена на рынке формировалась именно в результате целенаправленных действий. Мы извлекли уроки из этой ситуации, и будем следить, чтобы такая схема не была кем-то воспроизведена в будущем", - заявил Тулин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг банка "Открытие"
Персоны
Тулин, Дмитрий Владиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крупнейшие по числу жертв инциденты со стрельбой в США с 2007 года
2
Задержан напавший на пограничников при попытке пересечь границу в Курской области
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
5
Задержанные участники ячейки ИГ признались в изготовлении бомб
6
В Петербурге осужден экс-полицейский за сокрытие гражданства США и превышение полномочий
7
Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама