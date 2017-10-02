ЦБ предлагает через суд ограничить право выезда за рубеж недобросовестных банкиров

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Банк России рассматривает возможность ограничения выезда за рубеж для банкиров, чьи действия повлекли к краху их кредитных организаций, через суд. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

"Мы эту инициативу объявили год назад. Действительно, разработали проект и обсуждаем с коллегами из других ведомств. Тема чувствительная, но все понимают, что найти решение нужно, потому что легко вспомнить несколько фамилий бывших владельцев банков-банкротов, которые скрываются за границей от правосудия, и у нас нет возможности их экстрадировать. На наш взгляд, наиболее сбалансированный вариант - ограничение выезда по решению суда, и нам важно найти возможность сделать судебную процедуру достаточно оперативной", - сказал Тулин.

Банк России уже разработал законопроект, предусматривающий временные ограничения права на выезд за рубеж недобросовестных топ-менеджеров и владельцев банков и других финансовых организаций.

Как заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор считает необходимым в судебном порядке временно запрещать выезд за рубеж собственникам и менеджменту банков, которые подозреваются в выводе активов. Кроме того, ЦБ рассчитывает получить право на передачу правоохранительным органам документов с банковской тайной, если это необходимо для оперативного возбуждения уголовных дел против недобросовестных банкиров.

ЦБ также рассматривает возможность ужесточения ответственности лиц, которые не входят в руководство банков.

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