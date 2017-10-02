Кабмин опубликовал распоряжение об освобождении Цыбульского от должности замглавы МЭР РФ

Мутко рассчитывает на торжество разума в ситуации с испанским футболомСпорт 2 октября, 15:37
Мутко: российские гребцы на ЧМ доказали, что команде по силам вернуть победные традицииСпорт 2 октября, 15:24
В Омске началась вторая за 2017 год кампания по выборам мэраСибирь 2 октября, 15:17
Путин 3 октября обсудит подготовку к ЧМ-2018 по футболу на заседании Совета по спортуСпорт 2 октября, 15:11
Объем рынка контейнерных перевозок к 2025 году достигнет $14,4 млрдТранспорт 2 октября, 15:09
Задержан напавший на пограничников при попытке пересечь границу в Курской областиПроисшествия 2 октября, 15:07
Трамп выразил соболезнования в связи с расстрелом людей у казино в Лас-ВегасеПроисшествия 2 октября, 15:03
Третьяк: правило видеопросмотра при взятии ворот перед ОИ будет опробовано на ЕвротуреСпорт 2 октября, 14:58
Уникальный уралмашевский Т-34 пополнил коллекцию Музея военной техники УГМКНовости партнеров 2 октября, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство опубликовало распоряжение об освобождении Александра Цыбульского от должности заместителя министра экономического развития РФ "в связи с переходом на другую работу". Документ подписан 28 сентября и опубликован на официальном портале правовой информации.
27 сентября президент России Владимир Путин принял отставку Игоря Кошина с поста главы Ненецкого автономного округа (НАО) и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Цыбульского.
В должности замминистра Цыбульский курировал вопросы стратегического и территориального планирования, регионального развития, приграничного, международного и межрегионального сотрудничества, социально-экономического развития арктических территорий, вопросы развития особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, моногородов, закрытых административных территорий и др.