Кабмин опубликовал распоряжение об освобождении Цыбульского от должности замглавы МЭР РФ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство опубликовало распоряжение об освобождении Александра Цыбульского от должности заместителя министра экономического развития РФ "в связи с переходом на другую работу". Документ подписан 28 сентября и опубликован на официальном портале правовой информации.

27 сентября президент России Владимир Путин принял отставку Игоря Кошина с поста главы Ненецкого автономного округа (НАО) и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Цыбульского.

В должности замминистра Цыбульский курировал вопросы стратегического и территориального планирования, регионального развития, приграничного, международного и межрегионального сотрудничества, социально-экономического развития арктических территорий, вопросы развития особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, моногородов, закрытых административных территорий и др.