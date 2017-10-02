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Кабмин опубликовал распоряжение об освобождении Цыбульского от должности замглавы МЭР РФ

Экономика и бизнес
2 октября, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Александра Цыбульского врио главы Ненецкого автономного округа

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство опубликовало распоряжение об освобождении Александра Цыбульского от должности заместителя министра экономического развития РФ "в связи с переходом на другую работу". Документ подписан 28 сентября и опубликован на официальном портале правовой информации.

27 сентября президент России Владимир Путин принял отставку Игоря Кошина с поста главы Ненецкого автономного округа (НАО) и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Цыбульского.

В должности замминистра Цыбульский курировал вопросы стратегического и территориального планирования, регионального развития, приграничного, международного и межрегионального сотрудничества, социально-экономического развития арктических территорий, вопросы развития особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, моногородов, закрытых административных территорий и др.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Цыбульский, Александр Витальевич
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