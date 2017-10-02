Медведев поручил Дворковичу подготовить закон, ужесточающий требования к авиакомпаниям

ГОРКИ, 2 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович должен доложить лично премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о внесении в правительство законопроекта, ужесточающего требования к авиакомпаниям по перевозке пассажиров. Такое поручение глава кабмина дал вице-премьеру на совещании.

"Что касается нормативного акта, то надо работать как можно быстрее. Как только проект будет подготовлен, доложите мне лично", - сказал Медведев.

Глава российского правительства потребовал довести до конца работу по нормализации ситуации вокруг "ВИМ-Авиа", чтобы не осталось никаких проблем в перевозке пассажиров авиакомпании.

"Есть", - отреагировал Дворкович.