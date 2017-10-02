Путин предложил Бердымухамедову обсудить развитие торговли между РФ и Туркменией

АШХАБАД, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим коллегой из Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым заявил о необходимости обсудить меры по развитию торговых связей между странами.

"Нам нужно обсудить, что предпринять, чтобы развивались торговые связи", - сказал Путин. Он отметил снижение товарооборота между странами.

Путин поздравил Бердымухамедова с успешным проведением азиатских игр в Туркмении, назвав эти спортивные состязания большим событием.

Туркменский лидер заявил, что Ашхабад придает большое значение визиту Путина, за годы взаимодействия между двумя странами наработана солидная правовая база, "которая носит стратегический характер". Отрадно, по его словам, и наличие межпарламентских контактов между странами. Бердымухамедов поблагодарил Путина за личный вклад в развитие отношений государств и пожелал всех благ "великому народу России".

До переговоров в узком составе лидеры встретились в холле президентского дворца в торжественной обстановке. Путина военный оркестр приветствовал исполнением гимна РФ, после прозвучал гимн Туркменистана. Лидеры обошли строй почетного караула, после президенты приветствовали членов делегаций, а затем сфотографировались у государственных флагов.