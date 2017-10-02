Минфин готов сокращать заимствования на внешнем рынке при неблагоприятной конъюнктуре

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Минфин России готов сокращать объем заимствований на внешнем рынке и замещать их внутренними займами при неблагоприятной конъюнктуре. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Также планируем сохранение уровня привлечения внешних источников финансирования, как и последние годы, эта цифра составляет $3 млрд. Но готовы, в целом, если ситуация будет менее благоприятной на рынках, чем скалывалась в последние годы, этот объем заимствований занять на внутреннем рынке", - сказал Силуанов.

Министр подчеркнул, что основным источником финансирования дефицита бюджета в 2018-2020 годах будет программа заимствований, преимущественно на внутреннем рынке.