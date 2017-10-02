Yokogawa Electric может локализовать производство в Татарстане

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КАЗАНЬ, 2 октября. /ТАСС/. Крупный производитель оборудования и программного обеспечения для промышленности Yokogawa Electric (Япония) рассмотрит возможность локализовать производство в особой экономической зоне "Алабуга" (ОЭЗ, Татарстан). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управляющей компании ОЭЗ.
"В рамках бизнес-форума "Татарстан - Япония" в Токио президент Республики Татарстан подписал протокол о намерениях с компанией Yokogawa Electric. Согласно одному из пунктов, японская компания рассмотрит возможности локализации производства в Татарстане - в ОЭЗ "Алабуга", - отмечается в сообщении.
Компания Yokogawa является одним из крупных разработчиков и производителей оборудования и прикладного программного обеспечения в области промышленной автоматизации и контрольно-измерительного оборудования, которое реализуется в том числе в России и странах СНГ.
ОЭЗ "Алабуга" расположена в Елабужском районе Татарстана, на нее приходится две трети выручки всех ОЭЗ России. Объем освоенных инвестиций ОЭЗ инвестиций в 2016 году превысил 9 млрд рублей, с начала ее существования (2006 года) - почти 107 млрд рублей. В настоящее время здесь зарегистрировано 56 компаний-резидентов, из которых 22 запустили производства.