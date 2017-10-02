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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает установить мораторий на новые налоговые льготы для регионов и определиться с методикой оценки эффективности предоставляемых льгот.
"Необходимо разобраться с методикой оценки эффективности налоговых льгот. Сроки не исполняются, а без методики работа на местах буксует. Чтобы форсировать процесс, надо установить мораторий на новые льготы по налогам, которые идут в региональные и местные бюджеты, распространить на действующие правила "двух ключей", - заявила она в понедельник на парламентских слушаниях в Совфеде, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Спикер Совфеда привела в пример льготу на уплату налога на движимое имущество, которая была установлена в регионах на два года. "Сроки этой льготы истекли, и сейчас мы знаем, что правительство вновь вносит вместе с бюджетом предложение о продлении этой льготы, не спросив мнения субъектов федерации, а это выпадающие доходы наших регионов", - пояснила она.
Матвиенко также сообщила, что руководителям регионов на согласование направлен проект этого закона, и попросила их внимательно отнестись к документу и "неформально высказать свою точку зрения".
"Не надо федеральному бюджету все регулировать за субъекты федерации в федеративном государстве. Да, дали льготу. Она была правильная, но надо ее проанализировать с точки зрения эффективности и отдачи: достигнута ли цель, ради которой льгота вводилась, сколько инвестиций, сколько модернизировано оборудования, на сколько повысилась производительность труда? Здесь, я уверена, будут нестыковки", - сказала сенатор, отметив, что регионам надо дать право самим определяться, вводить льготы или нет.
В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что при рассмотрении этого вопроса необходимо учитывать позицию второй стороны - предпринимателей. По его словам, представители бизнеса отмечают, что на них ляжет серьезная нагрузка в связи с лишением их такой льготы.
"Я думаю, нужно найти решение, взаимоустраивающее и бизнес, и субъекты РФ, в том плане, что, может быть, пересмотреть перечень движимого имущества. У нас скважины нефтяные отнесены к движимому имуществу. Может быть, пересмотреть какие-то вычеты по этому налогу", - отметил Силуанов, предложив поискать компромисс и еще поработать над этим вопросом.
Матвиенко поддержала это предложение и поручила комитету Совета Федерации по бюджету и финрынкам совместно с Минфином и руководителями регионов проработать этот вопрос.