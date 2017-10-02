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Список генерации для строительства в ДВФО за счет инвестнадбавки не подготовят к 2018 году

Экономика и бизнес
2 октября, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Ранее замминистра энергетики Вячеслав Кравченко заявлял, что объектов для строительства за счет инвестнадбавки на Дальнем Востоке пока нет

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Перечень генерирующих и сетевых объектов, планируемых к строительству за счет инвестиционной надбавки на мощность, которую будут оплачивать потребители европейской части России и Сибири, скорее всего, не будет сформирован к 2018 году, сообщил журналистам заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев.

"Минэнерго должно скомпоновать пул предложений относительно того, будет или не будет что-то строиться, и только после этого они обращаются к нам. Мы выносим на правкомиссию этот вопрос. Пока к нам не поступали материалы от Минэнерго. Мой прогноз, что не поступят", - сказал Королев.

Ранее в интервью ТАСС Королев говорил, что такой механизм финансирования строительства новой генерации на Дальнем Востоке предусмотрен постановлением правительства, которое вводит перекрестное субсидирование для потребителей региона за счет остальных российских потребителей. Тогда он отмечал, что первый перечень таких энергообъектов планируется утвердить на правкомиссии по развитию электроэнергетики, заседание которой может пройти до конца ноября.

Однако, как заявлял ТАСС, замминистра энергетики Вячеслав Кравченко, с 2018 года инвестнадбавка на мощность для новой генерации в Дальневосточном федеральном округе применяться не будет. По его словам, "такая опция заложена", но пока объектов для строительства за счет инвестнадбавки на Дальнем Востоке нет.

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