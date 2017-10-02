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Цыбульский: необходимо диверсифицировать экономику Ненецкого АО

Экономика и бизнес
2 октября, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

В числе приоритетных задач на ближайшее время врио главы НАО назвал принятие максимально сбалансированного бюджета и подготовку к зимнему периоду

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НАРЬЯН-МАР, 2 октября. /ТАСС/. Экономику Ненецкого автономного округа нужно максимально диверсифицировать. Об этом заявил журналистам в Нарьян-Маре врио главы НАО Александр Цыбульский, которого в понедельник представил представителям законодательной и исполнительной власти округа, руководителям предприятий и учреждений округа полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

"Вижу своей основной задачей максимальную диверсификацию экономики региона. Думаю, здесь я не открываю Америку, это основная задача для такого особого региона как НАО. Постараюсь использовать максимально федеральный опыт, который у меня есть. Здесь, мне кажется, у региона есть большой потенциал для того, чтобы войти в различные федеральные программы и привлечь и использовать большее количество федеральных инструментов. Как по созданию особых условий по ведению предпринимательской деятельности на территории, так и других, которые мы вместе с нашими федеральными коллегами постараемся посмотреть", - сказал Цыбульский.

Он отметил, что в ближайшее время необходимо подготовить и принять максимально сбалансированный бюджет и подготовиться к зимнему периоду. "Для начала познакомиться с командой, послушать их прогнозы по развитию региона. Две основные задачи сейчас: подготовить и принять максимально сбалансированный бюджет. Вторая - подготовиться к зимнему периоду, чтобы не было сбоев по этим направлениям. В дальнейшем надо будет посмотреть стратегию социально- экономического развития региона", - сказал он.

Цыбульский отметил большую работу предыдущей администрации по диверсификации экономики региона, а также в части социальных инициатив. "Жители отмечают улучшение в развитии региона. Мы постараемся максимально этот тренд сохранить, будем развивать собственный потенциал региона, будем уделять большое внимание. Что касается кадров, то хочу заверить, что никаких скоропалительных и эмоциональных решений принято не будет. Будем работать в штатном режиме, определять потенциал каждого в работе в заявленном темпе", - заявил он, добавив, что задачи по ускоренному развитию экономики региона стоят амбициозные, но сам он "привык работать много".

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