Президенты России и Туркменистана подписали договор о стратегическом партнерстве

АШХАБАД, 2 октября. /ТАСС/. Президенты России и Туркменистана Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов подписали договор между двумя государствами о стратегическом партнерстве. По итогам состоявшихся переговоров между лидерами двух стран было подписано еще 14 совместных документов.

В частности, главы министерств сельского хозяйства подписали межправительственного соглашение в области сотрудничества АПК. Главы министерств промышленности подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промышленности. Среди подписанных документов - межправительственное соглашение о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции, а также соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.

Министерство транспорта РФ и Государственная служба Туркменистана по морскому и речному транспорту подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение в области морского транспорта от 17 сентября 2013 года.

В число подписанных документов по итогам российско-туркменских переговоров на высшем уровне вошли также межправительственное соглашение о сотрудничестве в области спорта, соглашение о сотрудничестве в области туризма, а также соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения.

Среди подписанных документов - программа сотрудничества между министерствами культуры двух стран на 2018-2020 годы, меморандум о сотрудничестве между министерствами финансов двух государств, а также меморандум о сотрудничестве в области стандартизации и метрологии.

Также были подписаны два соглашения о развитии сотрудничества между регионами. По итогам переговоров было подписано соглашение между администрацией города Орел и городом Мары об установлении побратимских отношений. Кроме того, было подписано соглашение между администрацией Краснодарского края и правительством Туркменистана о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

По итогам переговоров между президентами России и Туркмении было подписано совместное заявление глав двух государств.