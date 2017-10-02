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Путин: объем товарооборота между РФ и Туркменией восстановится в ближайшее время

Экономика и бизнес
2 октября, 16:43 UTC+3 АШХАБАД АШХАБАД 2, октября. /ТАСС

Российский лидер подчеркнул, что теме торгово-экономического сотрудничества двух стран уделяется большое значение

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АШХАБАД, 2 октября. /ТАСС/. Объем товарооборота между Россией и Туркменией сможет восстановиться в ближайшее время. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин во время российско-туркменских переговоров в расширенном составе.

Он подчеркнул, что теме торгово-экономического сотрудничества двух стран уделяется большое значение. "К сожалению, за прошлый год у нас несколько припал товарооборот в силу различных причин, я считаю, прежде всего, объективного характера: имеется ввиду колебание валютных курсов, неблагоприятная мировая конъюнктура, некоторые другие факторы. Но у нас есть все возможности эту тенденцию преодолеть, надеюсь, что так в ближайшее время и произойдет", - сказал российский лидер.

Путин напомнил, что у Москвы и Ашхабада создана целая система механизмов взаимодействия в различных сферах и ключевая роль в этом вопросе принадлежит межправкомиссии. Кроме того, продолжил президент, на улучшение структуры товарооборота направлена программа экономического сотрудничества до 2018 года, включающая в себя 80 различных мероприятий и проектов. "Реализация этого документа будет способствовать расширению инвестиционной кооперации, это, на мой взгляд, является очень важным", - добавил глава российского государства.

Также на содействие совместным внешнеэкономическим программам направлена деятельность Российского экспортного центра. По словам Путина, входящие в структуру этого центра Росэксимбанк и Агентство по страхованию экспортных кредитов оказали поддержку 16 проектам на сумму $182 млн.

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Путин, Владимир Владимирович Бердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич
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