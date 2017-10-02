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Более 10 итальянских компаний проявляют интерес к проекту медкластера в КМВ

Экономика и бизнес
2 октября, 17:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Одна из фирм уже изъявила желание стать управляющей компанией кардиологического центра

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Более 10 итальянских компаний заинтересованы в том, чтобы принять участие в создании инновационного медицинского кластера в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказские Минеральные Воды (Карачаево-Черкесия). Об этом сообщил ТАСС в понедельник генеральный почетный консул Италии в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани.

"На данный момент у нас 12-13 компаний, которые изъявляют желание участвовать в проекте", - сказал он, отметив, что, преимущественно, это компании, занимающиеся производством и установкой медицинского оборудования, которые смогут участвовать в проекте после завершения основного этапа строительства.

По словам Лодиджиани, одна из итальянских компаний уже заявила о желании стать управляющей компанией кардиологической составляющей кластера, другая намерена участвовать в конкурсе на сборку оборудования в клинике и центрах проекта.

"Медицинский кластер станет феноменальным элементом развития всей территории. Поэтому этот проект на территории Кавказских минеральных вод очень интересен для Италии. <…> Итальянский бизнес заинтересован в прямых инвестициях в этот объект, которые будет предоставлять реабилитационные услуги и заниматься высокотехнологичной медициной", - пояснил собеседник агентства.

Проект по созданию инновационного медицинского кластера реализуется Министерством РФ по делам Северного Кавказа при участии Корпорации развития Северного Кавказа в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказские Минеральные Воды. Якорные объекты - медицинский университет, университетская клиника на 576 коек и научно-исследовательский центр - будут расположены в Малокарачаевском районе региона.

Общая стоимость проекта оценивается в 162,1 млрд рублей, из них 40 млрд будет перечислено из федерального бюджета, эту сумму планируется направить на создание якорного проекта и инженерной инфраструктуры.

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