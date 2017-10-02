Новак заявил о скорой встрече с министром энергетики Саудовской Аравии

АШХАБАД, 2 октября. /ТАСС/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак проведет на текущей неделе встречу с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом, а также встретится с министрами стран - экспортеров газа. Об этом Новак заявил журналистам.

"Завтра у нас встреча с министром энергетики Армении, министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, завтра встреча с генеральным секретарем ФСЭГ (Форум стран - экспортеров газа). С министром Саудовской Аравии будем встречаться. 4 октября буду встречаться с министрами, входящими в Форум стран - экспортеров газа, мы будем с ними проводить министерскую встречу. Россия в этом году является председательствующей", - сказал Новак.