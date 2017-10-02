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Сбербанк совместно с Telegram разработал уникальное платежное решение

Экономика и бизнес
2 октября, 17:20 UTC+3

Благодаря новому решению партнеры Сбербанка смогут принимать в Telegram-ботах не только заказы, но и плату за них

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ТАСС, 2 октября. Сбербанк и Telegram разработали уникальное платежное решение для партнеров, у которых есть Telegram-бот. Оно позволяет принимать к оплате банковские карты MasterCard, Visa и МИР. Кроме того, впервые в России появилась возможность оплаты в ботах Telegram с помощью Apple Pay и Android Pay. Таким образом, теперь партнеры Сбербанка могут принимать в Telegram-ботах не только заказы, но и оплату, причем максимально комфортно и просто.

Создать своего бота компания может с помощью бота-помощника, созданного платежным API Telegram — BotFather. Действующим партнерам банка достаточно при создании бота выбрать Сбербанк среди платежных провайдеров и указать значение идентификатора договора интернет-эквайринга от Сбербанка. Проверить прием оплаты от Сбербанка для компаний, не являющихся действующими партнерами банка, можно с помощью логина test.

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