Росавтодор вложит в ведущую к Эльбрусу дорогу 800 млн рублей до 2020 года

НАЛЬЧИК, 2 октября. /ТАСС/. Росавтодор вложит в развитие транспортной инфраструктуры горнолыжного курорта "Эльбрус" 800 млн рублей до конца 2020 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе главы и правительства Кабардино-Балкарии (КБР).

В середине августа и начале сентября в Кабардино-Балкарии сошли два крупных селевых потока - в городе Тырныаузе и Приэльбрусье. Во время второго селя погибли три человека, было нарушено газоснабжение шести населенных пунктов, разрушена федеральная дорога, ведущая к курорту Эльбрус.

Ранее в понедельник во время совещания главы КБР с членами правительства в числе других рассматривался и вопрос о восстановлении дороги и газоснабжения в Приэльбрусье. "По данным профильного министерства, Росавтодор планирует инвестировать до 2020 года на эти цели (привидение в нормативное состояние федеральной дороги А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус, единственной дороги, ведущей к горонолыжному курорту Эльбрус - прим. ТАСС) свыше 800 млн рублей, но уже сегодня обеспечен безопасный проезд", - говорится в сообщении.

По данным гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик" Владимира Анастасова, на сегодня обеспечена бесперебойная подача газа по основной ветке во все жилые дома и социальные учреждения Приэльбрусья.