Саратовская область привлечет порядка 7,7 млрд руб. инвестиций благодаря созданию ТОР

САРАТОВ, 2 октября. /ТАСС/. Власти Саратовской области рассчитывают привлечь в регион не менее 7,7 млрд рублей благодаря созданию территории опережающего развития (ТОР) в Петровске. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник сообщил о создании в РФ четырех новых территорий опережающего развития - в Мордовии, Удмуртии, Ярославской и Саратовской областях. По словам Медведева, за десять лет в эти регионы удастся привлечь в общей сложности более 20 млрд рублей и создать порядка шести тысяч рабочих мест.

"Подписание постановления позволяет нам приступить к активной работе по реализации соглашений с инвесторами. В Петровске уже готовы трудиться пять потенциальных инвесторов. Общий объем инвестиций на первом этапе составит почти 7,7 млрд рублей, в Петровске будет создано 538 рабочих мест", - привела пресс-служба слова губернатора области Валерия Радаева.

Производство газа и развитие АПК

Как рассказала ТАСС министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова, один из крупнейших проектов, который будет реализован в Петровске - производство сжиженного природного газа, инвестором станет ООО "ГМТ РосАгро".

Строительство завода начнется уже в ближайшие месяцы и будет завершено до 2021 года. Объем инвестиций в проект составляет 2,1 млрд рублей, планируется создать более 30 рабочих мест.

Кроме того, к реализации планируется четыре проекта в сфере АПК. Во-первых, это строительство тепличного комплекса на 50 га под выращивание огурцов и томатов с организацией капельного полива.

"Строительство теплиц будет проходить в три этапа с выходом в 2021 году на проектную мощность - 36 тыс. тонн. Объем инвестиций составляет 5,36 млрд рублей, планируемое число рабочих мест - 396. Особенно важно, что проект позволит дополнительно обеспечивать жителей региона свежими овощами круглый год", - отметила Швакова.

Во вторых, строительство завода для производства молока и сыра, который будет возведен уже в 2019 году. Компания ООО "Студеный" планирует вложить в бизнес 55 млн рублей и создать 40 рабочих мест.

Кроме того, в Петровске планируется производить сельскохозяйственную технику и запчасти для нее, а также осуществлять ее ремонт на базе ООО "Петровский завод автозапчастей".

Объем инвестиций составляет 10 млн рублей, планируемое число рабочих мест - 20, срок реализации проекта - 2017-2020 годы. Эти проекты, по мнению регионального министра, помогут местным фермерам, которые смогут быстрее, качественнее и дешевле чинить технику в случае необходимости.

Перспективы развития региона

По словам Шваковой, сейчас рассматриваются заявки еще ряда инвесторов, которые пока не называются, но в скором времени, возможно, также начнут реализовывать проекты в Петровске.

"Ожидается, что после создания ТОСЭР начнет развиваться высокотехнологичный бизнес, а Петровск станет привлекательным для инвесторов со всей страны. Реализация проектов в дальнейшем даст положительный эффект от развития смежных областей - сельского хозяйства, логистики, малого бизнеса, будет способствовать увеличению товарооборота, что в конечном итоге скажется на дополнительных поступлениях в бюджет", - отметила она.

"Задачу создать территорию опережающего роста в Петровске несколько лет назад поставил губернатор области Валерий Радаев. Новый статус - отличная возможность реализовать промышленный потенциал этой территории. Сегодня там есть готовые производственные площадки, предприятия, нуждающиеся в поддержке и подготовленные кадры. Не хватало лишь стимула для инвестора в виде набора финансовых и административных преференций, который сегодня возможен только в рамках ТОСЭР", - сообщил ТАСС генеральный директор АО "Конструкторское бюро промышленной автоматики", депутат Саратовской областной думы Максим Шихалов.

Он добавил, что в перспективе Петровский район может стать серьезной точкой роста для всей экономики региона, т. к. там можно реализовать любые производственные проекты как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.

"А если в будущем рядом появится и новая международная трасса Шанхай - Гамбург, как планируется, то такая инвестиционная площадка станет сверхпривлекательной", - добавил депутат.

О моногороде Петровске

О планах создания ТОР в Петровске было заявлено еще летом 2016 года. К январю 2017 года власти сообщили о готовности всех документов. Заявка в Минэкономразвития России по созданию территории опережающего развития была подана к апрелю текущего года. Основной задачей власти видят привлечение инвесторов.

Петровск с 1780 года является городом, административный центр муниципального района. В Петровске проживают порядка 30 тыс. человек.