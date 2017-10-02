КЧР предложит проекты на 2,2 млрд руб. для включения в программу развития СКФО в 2018 года

ЧЕРКЕССК, 2 октября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) предложат три проекта стоимостью 2,2 млрд рублей для включения в программу развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в 2018 году, сообщил ТАСС глава республики Рашид Темрезов.

"КЧР на 2018 год планирует заявить в программу три проекта общей стоимостью более 2,2 млрд рублей", - сказал глава региона.

В текущем году в программу развития СКФО включены три проекта из КЧР на общую сумму 2,7 млрд рублей. "Один проект - по посадке садов интенсивного типа - можно сказать, восстановил в республике отрасль садоводства. Второй проект - строительство аграрного парка - создает первый в регионе логистический центр, а третий - строительство канатной дороги и гостиничного комплекса - создает именно те условия, которые позволяют увеличить туристический поток", - сказал Темрезов, подчеркнув, что в этом проявляется системность проектов и системность влияния программы развития СКФО на экономику и социальную сферу республики.

Глава республики также отметил, что переформатирование программы развития СКФО, в соответствии с которым денежные средства из бюджета направляются на реализацию инвестпроектов, то есть в реальный сектор экономики, - это та мера, которой до сих пор не хватало регионам. "Основной проблемой, сдерживающей процесс создания новых производств, объектов инфраструктуры, а значит, и новых рабочих мест в наших субъектах, являлись сложности в доступе к кредитным ресурсам для инвестора. Новая методика, предложенная Министерством РФ по делам Северного Кавказа при реализации госпрограммы, дает возможность привлечь значительные бюджетные средства, которые, в свою очередь, для банков и внешних инвесторов служат сигналом к тому, что в эти проекты можно и нужно вкладываться", - сказал Темрезов.

Как пояснили ТАСС в минэкономразвития КЧР, реализация проектов, вошедших в госпрограмму в 2017 году, даст республике более 260 новых рабочих мест.

Госпрограмма развития СКФО предусматривает выделение почти 55 млрд рублей на развитие КЧР до 2020 года, это следует из паспорта программы. В 2017 году на эти цели предполагается направить 13,65 млрд рублей, в 2018 году - 14,08 млрд рублей, в 2019-2020 годах - по 13,6 млрд рублей. Предполагается, что в результате реализации мер, предусмотренных программой, к концу 2020 года в регионе будет создано более 6 тыс. рабочих мест, объем инвестиций в реализацию крупных инвестпроектов составит 51,1 млрд рублей.