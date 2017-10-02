Дополнительные расходы TUI из-за "ВИМ-Авиа" составили минимум $2 млн

Пассажиропоток аэропорта Махачкалы вырос в сентябре 2017 года на 20%Экономика и бизнес 2 октября, 18:34
Москвичи проголосуют за лучший памятник Владимиру ГиляровскомуКультура 2 октября, 18:24
Юлии Тимошенко выписали штраф за незаконное пересечение границы УкраиныМеждународная панорама 2 октября, 18:24
Трамп назвал стрельбу в Лас-Вегасе актом абсолютного злаМеждународная панорама 2 октября, 18:22
Тропические леса перестали справляться с поглощением СО2Социальная ответственность 2 октября, 18:19
Тренеры сборной России по биатлону доложили о выполнении летней подготовки к сезонуСпорт 2 октября, 18:18
Кокорин соскучился по сборной России и с нетерпением ждет игр в составе командыСпорт 2 октября, 18:12
Черчесов уверен, что Самедов подойдет к предстоящим играм в хорошем состоянииСпорт 2 октября, 18:10
МИД РФ сообщил о новых попытках спецслужб США проникнуть на дипобъекты в Сан-ФранцискоПолитика 2 октября, 18:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Туроператор TUI дополнительно потратил на стабилизацию ситуации, связанной с отменой рейсов "ВИМ-Авиа", минимум $2 млн. Об этом генеральный директор TUI Россия Тарас Демура сообщил на встрече с журналистами в понедельник.
"Минтранс и Росавиация просят поддержки туроператоров в том, чтобы операторы повторно законтрактовали перевозку и оплатили ее из внебюджетных источников. А это значит, за наш счет. Наши расходы дополнительные минимум $2 млн в этой ситуации. Тот размер депозита, который нами был оплачен", - сказал Демура.
По словам главы TUI, пока не понятно, кто и как будет компенсировать туроператорам подобные расходы.
В пятницу, 29 сентября, Роспотребнадзор возбудил дела об административном правонарушении в отношении "ВИМ-Авиа" и туроператора TUI за нарушение прав потребителей, которые приобрели услуги этих компаний. Ведомство получило многочисленные жалобы на бездействие TUI в связи с отменой рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Согласно данным Роспотребнадзора, клиенты туроператора больше двух суток провели в аэропорту, при этом турфирма не обеспечила им условия для питания и отдыха. В TUI иск считают недоразумением.