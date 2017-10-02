Дополнительные расходы TUI из-за "ВИМ-Авиа" составили минимум $2 млн

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Туроператор TUI дополнительно потратил на стабилизацию ситуации, связанной с отменой рейсов "ВИМ-Авиа", минимум $2 млн. Об этом генеральный директор TUI Россия Тарас Демура сообщил на встрече с журналистами в понедельник.

"Минтранс и Росавиация просят поддержки туроператоров в том, чтобы операторы повторно законтрактовали перевозку и оплатили ее из внебюджетных источников. А это значит, за наш счет. Наши расходы дополнительные минимум $2 млн в этой ситуации. Тот размер депозита, который нами был оплачен", - сказал Демура.

По словам главы TUI, пока не понятно, кто и как будет компенсировать туроператорам подобные расходы.

В пятницу, 29 сентября, Роспотребнадзор возбудил дела об административном правонарушении в отношении "ВИМ-Авиа" и туроператора TUI за нарушение прав потребителей, которые приобрели услуги этих компаний. Ведомство получило многочисленные жалобы на бездействие TUI в связи с отменой рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Согласно данным Роспотребнадзора, клиенты туроператора больше двух суток провели в аэропорту, при этом турфирма не обеспечила им условия для питания и отдыха. В TUI иск считают недоразумением.